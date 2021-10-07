Губернатор ЯНАО обсудил с учителями новые школы на Ямале

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с заслуженными учителями региона и обсудил строительство новых школ. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Встреча прошла в арт-резиденции «Полярис» в Салехарде. Глава региона уточнил, что на Ямале построят 25 школ и еще 58 — реконструируют в ближайшие пять лет. Это будут современные образовательные учреждения.

Также учителя попросили организоватьдля учеников экскурсии на нефтегазовые предприятия. В конце Артюхов вручил учителям сертификаты за успешную подготовку учеников.