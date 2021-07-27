Губернатор Ямала рассказал о принятых мерах для талантливых детей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал министру просвещения РФ Сергею Кравцову о том, что в этом году в сочинском центре «Сириус» побывают почти в 10 раз больше одаренных ямальцев, чем за предыдущие годы. Кроме того, 215 талантливых школьников получили путевки в детский лагерь «Артек». Об этом сообщило ИА «СеверПресс».

Также на рабочей встрече, которая прошла в Крыму, стало известно, что в округе за два года построили 22 современных детских сада. Помимо этого, регион запускает программу по строительству 25 новых школ в городах и поселках.

В учебных учреждениях создадут современные образовательные пространства, оснащенные лабораториями, коворкингами и конференц-залами. Первая такая гимназия после реновации откроется в городе Лабытнанги уже 1 сентября.