Гранты главы города вручат талантливым школьникам Салехарда

Лучших школьников Салехарда, которые отличились на олимпиадах и в других конкурсах, наградят грантами главы города. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Претендовать на грант смогут участники конкурса «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых детей)», который состоится с 1 октября по 20 ноября. Уже можно отправить заявку.

При этом получить гранты могут дети от 11 до 18 лет, которые стали победителями и призерами муниципальных конкурсов прошлого учебного года. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета. 10 тысяч рублей получат 17 лучших школьников.