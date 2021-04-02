Госэкзамены решили отменить в уральском вузе

Некоторых студентов решили освободить от государственных экзаменов в Уральском федеральном университете. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Экзамены было решено оставить выпускникам только нескольких направлений, в основном инженерного профиля. Такое решение приняли еще в прошлом году в связи с пандемией.

«Решения о проведении госэкзаменов принимаются отдельно по каждой образовательной программе и утверждаются учеными советами институтов», — пояснили в пресс-службе.