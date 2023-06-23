23 июня 2023, 08:29
Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ
Депутат Нилов заявил о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ
Фракция ЛДПР в пятницу внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.
«Самое время — отменить ЕГЭ <…> в пользу классических экзаменов», — отметил депутат.
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Поправки предлагают внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». ЕГЭ хотят заменить госэкзаменами.
Авторы проекта доказали неэффективность формата ЕГЭ, который не дает возможности оценить реальный уровень знаний учащихся. Одновременно число выпускников-стобальников по всем трем предметам заметно снизилось. По мнению авторов инициативы статистика подтверждает, что ЕГЭ уже изжил себя как инструмент оценки знаний.
Депутаты разработали механизм перехода к более совершенной системе экзаменов, который, в случае принятия закона, запустят с 1 января 2024 года.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил сделать ЕГЭ добровольным.
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