Образование 23 июня 2023, 08:29 Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ Депутат Нилов заявил о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ РИА «Новости»

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Фракция ЛДПР в пятницу внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

«Самое время — отменить ЕГЭ <…> в пользу классических экзаменов», — отметил депутат.

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Поправки предлагают внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». ЕГЭ хотят заменить госэкзаменами.

Авторы проекта доказали неэффективность формата ЕГЭ, который не дает возможности оценить реальный уровень знаний учащихся. Одновременно число выпускников-стобальников по всем трем предметам заметно снизилось. По мнению авторов инициативы статистика подтверждает, что ЕГЭ уже изжил себя как инструмент оценки знаний.

Депутаты разработали механизм перехода к более совершенной системе экзаменов, который, в случае принятия закона, запустят с 1 января 2024 года.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил сделать ЕГЭ добровольным.