Образование 31 августа 2023, 09:48 Госдума предложила Мишустину ввести сертификат на жилье для учителей Депутат Скрозникова предложила выдавать учителям жилищный сертификат РИА «Новости»

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В России предложили ввести жилищные сертификаты для учителей, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в школах страны. Обращение с такой инициативой направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. С копией документа ознакомился ТАСС.

Скрозникова указала, что кадровый дефицит в учебных учреждениях составил 250 тысяч человек. При этом число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составило всего 5,5%. Чтобы кардинально изменить ситуацию, по мнению депутата, важно ввести меры соцподдержки, позволяющие преподавателям приобретать жилье, посещать культурные мероприятия и получать туристический кешбэк.

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«Прошу в качестве мер государственной поддержки в Год педагога и наставника рассмотреть возможность вручения педагогическим работникам образовательных организаций жилищного сертификата», — написала парламентарий.

Скрозникова также предложила вручать «Карты учителя» для оплаты проезда один раз в год к месту отпуска на территории страны и обратно. Идея о создании «Пушкинской карты учителя» тоже приведена в документе.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева 39 учителям из Подмосковья вручили сертификаты на покупку жилья. Благодаря программе соципотеки получить льготное жилье могут также медики, воспитатели, молодые ученые и тренеры.