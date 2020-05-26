Госдума намерена разрешить студентам педагогических вузов работать в школах

«Завтра во втором чтении мы рассмотрим законопроект, который позволяет студентам педвузов заниматься преподавательской деятельностью в школах после третьего курса. Также студенты профильных вузов после второго курса смогут участвовать в преподавании дополнительных предметов, например, вести кружки или факультативы», — заявил Володин.

По его словам, в сельских школах и тех, что находятся в небольших городах, наблюдается дефицит учителей. Поэтому возможность привлекать студентов положительно повлияет на систему образования в таких регионах. Студенты же смогут начать работать по профессии еще до окончания обучения.