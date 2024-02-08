Образование 08 февраля 2024, 17:49 Голикова сообщила о серьезных проработках, включающих изменения в ЕГЭ Вице-премьер Голикова: идут проработки, включающие изменения сдачи ЕГЭ РИА «Новости»

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В правительстве идут очень серьезные проработки, включающие подходы к изменению сдачи Единого государственного экзамена, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова привел Telegram-канал «Смотри».

«Я не буду пока забегать вперед, мы сейчас их обсуждаем с экспертами», — подчеркнула она.

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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что ЕГЭ в 2024 году пройдет без особых изменений. Все поправки традиционно публикуют до начала нового учебного года, поскольку выпускники должны знать «правила игры».

В конце сентября 2023 года Министерство науки и образования установило минимальные баллы Единого госэкзамена, необходимые для поступления в высшие учебные заведения.

С 1 сентября 2025 года российские вузы перейдут на новую национальную систему высшего образования. До начала учебного года в университетах необходимо утвердить федеральные образовательные стандарты.