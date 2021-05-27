Голикова поручила усилить безопасность в школах во время ЕГЭ

В российских школах во время проведения ЕГЭ необходимо усилить меры безопасности на фоне трагедии, случившейся в казанской гимназии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании по организации единого государственного экзамена.

Сдавать ЕГЭ в этом году собираются более 724 тысяч человек. Это почти на 11 тысяч больше, чем в 2020 году. Голикова напомнила, что сейчас единый госэкзамен сдают только те выпускники 11-х классов, которые планируют поступать в вузы.

«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, для организации ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов будут задействованы 300 тысяч человек.

Голикова также обратила внимание на важность соблюдения всех правил и норм, которые были приняты для борьбы с распространением коронавируса.

По итогам совещания Рособрнадзору поручили организовать мониторинг проведения ЕГЭ в регионах и отчитываться о работе каждую неделю. Итоговый доклад нужно будет представить в правительство до 15 сентября.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что школьники, которые будут сдавать ЕГЭ в этом году, не обязаны вакцинироваться от коронавируса.