10 марта 2023, 21:55
Главред «Литературки» Замшев рассказал, нужно ли детям читать все программные произведения
Главред «Литературки» Замшев посоветовал прививать школьникам любовь к литературе
Не стоит заставлять школьников читать все произведения, входящие в школьную программу. Гораздо важнее побудить у них интерес к чтению. Таким мнением поделился главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. Об этом сообщило радио Sputnik.
По словам специалиста, он учился в школе в тот период, когда учителя прививали детям ощущение, что чтение помогает стать приличным и успешным человеком. Он подчеркнул, что сейчас такого подхода сильно не хватает.
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«Невозможно впихнуть в школьника все. Школа, на мой взгляд, должна первым делом не убить у человека интерес к чтению, а пробудить его», — отметил Замшев.
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