Главные проблемы дистанционного образования назвали в Госдуме

Вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова рассказала о главных проблемах в обучении, с которыми столкнулись российские профильные учреждения в период пандемии коронавируса.

Она отметила, что образовательный процесс тяжело осуществить в Сети, переписываясь в чате и созваниваясь по видеосвязи с учениками, пишет сайт NEWS.ru.

«Урок — это не чат с учениками. А во время самоизоляции все свелось именно к общению учителей со школьниками в чатах и прописыванию домашних заданий. И не потому, что учителя неумелые или ученики плохие, а потому что невозможно традиционное образование в одночасье перевести в онлайн», — подчеркнула Епифанова.

Специалист уточнила, что при полностью дистанционном обучении школа утрачивает свое значение «мощнейшего социального института». По ее словам, именно в коллективе дети учатся дружить и разбираться в конфликтных ситуациях. Она добавила, что наша страна состоит не только из больших городов, поэтому «удаленка» оказалась недоступна для многих детей, которые живут в отдаленных населенных пунктах.