Образование 29 мая 2023, 15:37 «Главное — быть на одной стороне». Психолог провела лекцию в Москве о подготовке учеников и их родителей к ЕГЭ Московский психолог Дмитриева рассказала, как родителям поддержать детей перед сдачей ЕГЭ Сайт мэра и правительства Москвы

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На площадке центра современного искусства «Винзавод» семейный психолог, телеведущая и автор книг по психологии Виктория Дмитриева провела необычную лекцию. Она рассказала родителям и детям, как поддержать друг друга перед сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

Критика, обесценивание, зацикливание общения на школьной жизни, создание ситуаций, в которых родители слишком глубоко вовлекаются в вопросы образования — все это главные ошибки взрослых, по мнению специалиста.

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«Главное — быть на одной стороне. Необходимо поддерживать ребенка и указывать на его даже малейшие заслуги», — сказала она.

Помимо этого, психолог рекомендовала родителям полностью положиться на мнение старшеклассников при выборе вуза и специальности. Мир не стоит на месте, появляются новые востребованные направления, о которых в предыдущие годы даже не слышали, напомнила она.

Эмоции и давление — главные враги в разговоре с детьми не только перед и после экзаменов, но и в целом, заключила Дмитриева.

Лекция специалиста вошла в цикл «Школа. Москва». Записи прошедших встреч опубликовали на портале, в группе департамента образования и науки Москвы в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий».

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