Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, где надо работать россиянам

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин призвал россиян работать в сфере креативной индустрии. С таким посланием он выступил на форуме предпринимателей и создателей творческих проектов «Мастера.Forum», сообщило РИА «Новости».

Экс-министр финансов России, возглавляющий с 2018 года Счетную палату, принял участие в сессии «О дивный новый мир: почему все говорят о креативной экономике». В ходе выступления Алексей Кудрин заявил, что по всему миру отслеживается активный рост в сфере креативной индустрии. По мнению политика, спрос на представителей этой сферы в ближайшие годы будет только расти.

Кудрин отметил, что мировая экономика проходит кастомизацию, и потребители нуждаются в более индивидуально определенном продукте. Потребность в более четкой ориентированности товаров определяет рост сферы креативной индустрии.

«Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере. Эта сфера будет востребована на десятилетия», — обратился к участникам форума Алексей Кудрин. Он отметил, что специалисты этой сферы вскоре будут заниматься совершенствованием разной продукции — от промышленных станков до средств бытового использования.

Глава СП добавил, что в настоящий момент в России рынок креативной индустрии в ВВП занимает около двух 2%. На уходящей неделе в правительстве были приняла концепция развития, подразумевающая увеличение доли в ВВП страны к 2030 году до отметки в 6%.

О создании видеоматериалов к школьным занятиям по культурологии специалистами местного центра креативных индустрий в Новосибирске сообщила министр культуры области Наталья Ярославцева.