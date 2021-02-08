Глава Российской академии образования ушел с должности

Президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко ушел в отставку. Исполняющим обязанности назначен ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

Распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Зинченко освобожден от должности по его просьбе, сказано в документе.

В обращении к членам академии Зинченко отметил, что под его руководством в организации «было выстроено эффективное взаимодействие с ведущими университетами России и мира, была создана обширная сеть региональных научных центров РАО».

По словам экс-президента, для продолжения этой работы потребуется «еще больше времени, сил и внимания, чем прежде».

Из-за этого он принял «непростое решение» оставить административную работу в академии и «сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности» в МГУ, Российском психологическом обществе, Психологическом институте РАО.

Зинченко возглавил Российскую академию образования в октябре 2018 года по предложению своей предшественницы на этом посту Людмилы Вербицкой. Зинченко остается деканом факультета психологии МГУ.