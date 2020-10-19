Глава Рособрнадзора оценил возможность дистанционного ЕГЭ в 2021 году

По его словам, в настоящий момент нет технологий, благодаря которым можно было бы контролировать сдающих экзамен удаленно. Глава ведомства подчеркнул, что пока рано говорить о том, как будет проводиться ЕГЭ в грядущем году, так как учебный год лишь начался, информирует «Аргументы и Факты».

При этом он выразил уверенность, что, когда подойдет время экзаменов, этот вопрос уже не будет стоять так остро. Музаев добавил, что при ухудшении ситуации с COVID-19 досрочный этап ЕГЭ в 2021 году отменят.