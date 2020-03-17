Глава Рособрнадзора: о переносе ЕГЭ из-за коронавируса говорить еще рано

Музаев уточнил, что сейчас решили перенести лишь досрочные сдачи экзамена: их объединят с общим этапом. Основные сдачи ЕГЭ проходят с 25 мая по 29 июня.

«Говорить о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена пока преждевременно. Сейчас сложно предугадать, как будет развиваться ситуация через два месяца. Однако Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом», — добавил Музаев.

Он обратил внимание на то, что служба по надзору в сфере образования и науки ждет детальных рекомендаций от Роспотребнадзора. Ведомству необходимо уточнить, как организовать безопасность в местах сдачи ЕГЭ. В настоящее время школы получили рекомендации по дезинфекции помещений, обязательному проветриванию и измерении температуры сдающим экзамены.

«Проблем возникнуть с переносом не должно, поскольку сейчас многие спортивные соревнования отменяются, особенно детские и юношеские. В предыдущие годы в больницах мы регулярно организовывали пункты досрочной сдачи ЕГЭ для длительно болеющих», — заявил Музаев.