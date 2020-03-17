    17 марта 2020, 10:13

    Глава Рособрнадзора: о переносе ЕГЭ из-за коронавируса говорить еще рано

    Ольга Ситникова

    Временно и.о. руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что обсуждать перенос сдачи Единого государственного экзамена пока рано. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Музаев уточнил, что сейчас решили перенести лишь досрочные сдачи экзамена: их объединят с общим этапом. Основные сдачи ЕГЭ проходят с 25 мая по 29 июня.

    «Говорить о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена пока преждевременно. Сейчас сложно предугадать, как будет развиваться ситуация через два месяца. Однако Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом», — добавил Музаев.

    Он обратил внимание на то, что служба по надзору в сфере образования и науки ждет детальных рекомендаций от Роспотребнадзора. Ведомству необходимо уточнить, как организовать безопасность в местах сдачи ЕГЭ. В настоящее время школы получили рекомендации по дезинфекции помещений, обязательному проветриванию и измерении температуры сдающим экзамены.

    «Проблем возникнуть с переносом не должно, поскольку сейчас многие спортивные соревнования отменяются, особенно детские и юношеские. В предыдущие годы в больницах мы регулярно организовывали пункты досрочной сдачи ЕГЭ для длительно болеющих», — заявил Музаев.