Образование 21 марта 2024, 18:33 Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, что график пересдачи ЕГЭ появится в апреле

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Выпускники 2024 года смогут выбрать и пересдать ЕГЭ по одной дисциплине. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что даты пересдач определят и опубликуют только в апреле. Они будут зависеть от расписания выпускных экзаменов и сроков зачисления в вузы. Последнее особенно важно, потому пересдать ЕГЭ и получить результаты нужно до подписания приказов со списками студентов.

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Как добавил «МК в Питере», в Рособрнадзоре предполагают, что правом на пересдачу воспользуются до 20% выпускников.

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