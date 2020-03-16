    16 марта 2020, 20:59

    Глава Национального родительского комитета оценила закрытие столичных школ на карантин

    Анастасия Кременчугская

    Ирина Волынец, глава Национального родительского комитета, в беседе с RT прокомментировала решение закрыть все образовательные учреждения Москвы с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.

    Она заявила, что школьники могут обучаться дистанционно. Однако для этого потребуется родительский контроль. Волынец считает, что данная дополнительная нагрузка является хорошей проверкой качества дистанционного образования.