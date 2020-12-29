Глава Минпросвещения рассказал об изменениях в заданиях ЕГЭ в 2021 году

«Я знаю, что Рособрнадзор ведет такую большую программу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, там есть примеры заданий, в том числе тех, которые будут в едином государственном экзамене этого года. Каких-то серьезных изменений здесь, в едином государственном экзамене, нет», — отметил он.

Он напомнил, что выпускники, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году, могут сдать только государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Данная форма аттестации не такая строгая, как ЕГЭ. Выпускникам, которые планируют начать получать высшее образования с 2021 года, ЕГЭ обязателен. Чтобы получить аттестат, достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку на тройку.

ГВЭ планируют провести в мае, а ЕГЭ — с 31 мая по 2 июля 2021 года. Единый государственный экзамен могут сдать выпускники прошлых лет. Дополнительный период ЕГЭ для тех, кто по уважительный причине не успел его сдать в основные сроки, намечен на середину июля.