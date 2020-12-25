Глава Минпросвещения оценил перспективы возврата к очному обучению в 2021 году

Кравцов напомнил, что из-за пандемии коронавируса ситуация с обучением в уходящем году усложнилась. Властям пришлось перевести школьников на дистанционное обучение. Отмечается, что эта вынужденная мера призвана обезопасить не только детей, но и их родителей.

«Но мы, еще раз говорю, все сделаем для того, чтобы с нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания», — приводит слова министра «Вечерняя Москва».