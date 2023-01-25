Образование 25 января 2023, 13:17 Глава Минпросвещения напомнил о важности поднятия флага в школах Глава Минпросвещения Кравцов отметил важность гимна и флага для российских школьников РИА «Новости»

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Гимн и флаг — это символы страны. Они отражают историю и победы России, поэтому триколор нужно поднимать в школах, а гимн исполнять. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения со студентами и преподавателями МГОУ.

«Поднятие флага, исполнение гимна — очевидные вещи, но их не было в школах. Гимн и флаг — наши символы, в которых отражена наша история, победы и свершения», — подчеркнул Кравцов.

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Он напомнил, что раньше в детском лагере «Артек» каждый день поднимали флаг, но на некоторое время «традиция куда-то ушла». Однако сейчас школьники вновь выполняют ежедневный ритуал с российским триколором. Министр отметил, что туда приезжают самые талантливые и активные дети.

Глава Минпросвещения во время своего выступления отметил важность профессии преподавателя Кравцов пообещал, что в скором времени в России закрепят особый статус педагога.