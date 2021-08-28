Глава Минпросвещения исключил дистанционку у школьников

Российские школы никогда не перейдут на дистанционное обучение. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на форуме «Время образования».

«Ни у Министерства просвещения, ни у Министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет», — процитировало его слова ИА REGNUM.

Министр отметил, что удаленка была введена только на пике пандемии и от такого формата обучения в стране отказались при первой же возможности.

Ранее президент России Владимир Путин оценил дистанционный формат обучения в России. По мнению главы государства, он имеет место, но главным остается традиционный способ обучения. Глава государства напомнил, что уже неоднократно говорил о том, что дистанционный способ обучения должен дополнять традиционный. Он уверен, что использовать современные знания без того, чтобы человек стал полноценным гражданином, невозможно. Известно, что новый учебный год в России начнется в дистанционном формате.