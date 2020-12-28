Глава Минобрнауки объяснил, когда примут решение о продлении удаленки в вузах РФ

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывается с коронавирусом, и будем принимать решение с учетом мнения Роспотребнадзора», — процитировало Фалькова радио «Говорит Москва».

Он заявил, что надеется на стабильную эпидемическую ситуацию. По словам главы министерства, наши университеты вернутся к очному формату, когда завершится пандемия коронавируса. Фальков пояснил, что в настоящий момент точка невозврата не пройдена.