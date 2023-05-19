Образование 19 мая 2023, 12:43 Глава Минобрнауки Фальков рассказал, что большинство бюджетных мест выделят под инженерные специальности

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Наиболее востребованными в этом году станут инженерные специальности, под них выделят больше всего бюджетных мест. Об этом сообщил Brif со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

Такое решение приняли в соответствиями с запросами работодателей. Много бюджетных мест будет для будущих специалистов по «Информатике и вычислительной технике», «Информационной безопасности» и «Машиностроению».

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Как добавило АБН, нехватка инженеров привела к тому, что работодатели повышают им зарплаты и предлагают выгодные условия переезда из других регионов, а также удаленку.

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