08 мая 2020, 18:47
Глава комитета Совфеда по науке и образованию оценила возможность переноса ЕГЭ на конец лета
Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT оценила возможность переноса ЕГЭ на август из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Безусловно, в первую очередь мы должны придерживаться рекомендаций специалистов. На сегодняшний день у нас определена дата Единого государственного экзамена начиная с 8 июня, и она была несколько сдвинута. Уже сейчас сделано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что после 12 мая будет приниматься решение о том, нужно ли далее сдвигать сроки ЕГЭ», — заявила Гумерова.
Сенатор добавила, что сейчас нужно обсуждать все сценарии по тому, как действовать в данной ситуации.
«В любом случае, какое бы мы решение ни принимали, во главу угла должно ставиться здоровье наших детей», — заключила Гумерова.