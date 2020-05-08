Глава комитета Совфеда по науке и образованию оценила возможность переноса ЕГЭ на конец лета

«Безусловно, в первую очередь мы должны придерживаться рекомендаций специалистов. На сегодняшний день у нас определена дата Единого государственного экзамена начиная с 8 июня, и она была несколько сдвинута. Уже сейчас сделано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что после 12 мая будет приниматься решение о том, нужно ли далее сдвигать сроки ЕГЭ», — заявила Гумерова.

Сенатор добавила, что сейчас нужно обсуждать все сценарии по тому, как действовать в данной ситуации.

«В любом случае, какое бы мы решение ни принимали, во главу угла должно ставиться здоровье наших детей», — заключила Гумерова.