27 февраля 2020, 16:42
Глава Башкортостана предложил запретить пользоваться телефонами в школах
Радий Хабиров, глава Башкортостана, предлагает запретить использование смартфонов в школах. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.
Глава республики заявил, что школьникам необходимо сдавать телефоны учителям перед началом уроков. По его мнению, смартфоны отвлекают от обучения и не дают сосредоточиться. Хабиров считает, что даже чиновники без сотовых на работе были бы продуктивнее.
Он сообщил, что ученики могут получать телефоны на переменах.