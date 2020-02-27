    27 февраля 2020, 16:42

    Глава Башкортостана предложил запретить пользоваться телефонами в школах

    Анастасия Кременчугская

    Радий Хабиров, глава Башкортостана, предлагает запретить использование смартфонов в школах. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.

    Глава республики заявил, что школьникам необходимо сдавать телефоны учителям перед началом уроков. По его мнению, смартфоны отвлекают от обучения и не дают сосредоточиться. Хабиров считает, что даже чиновники без сотовых на работе были бы продуктивнее.

    Он сообщил, что ученики могут получать телефоны на переменах.