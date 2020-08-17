Глава Башкирии рассказал об организации нового учебного процесса

По словам главы республики, учеников и родителей ждут нововведения в новом учебном году. Школьники будут обучаться в одном кабинете, а не ходить по разным. Исключения составят информатика, физика, химия, технология, физкультура.

Все сотрудники школ будут обязаны соблюдать масочный режим. Все входы откроют, включая запасные, потоки учеников и учителей разведут. Перед началом уроков всем будут измерять температуру.

Занятия сократят на пять минут. Также установят рециркуляторы воздуха.