Глава Башкирии рассказал об изменениях работы ВУЗов с 1 сентября

По словам главы республики, заявил, что с 1 сентября не все студенты будут обучаться очно. В обычной форме занятия пройдут для первокурсников и тех, кто учится на магистратуре. Для остальных запустят дистанционные занятия.

Сайт ToDay News Ufa написал, что на протяжении первого месяца осени будут следить за ситуацией в городе и примут решение о дальнейшем обучении.