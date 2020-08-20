20 августа 2020, 16:28
Глава Башкирии рассказал об изменениях работы ВУЗов с 1 сентября
Радий Хабиров, глава Башкирии, рассказал, как изменится работа ВУЗов в новом учебном году. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы».
По словам главы республики, заявил, что с 1 сентября не все студенты будут обучаться очно. В обычной форме занятия пройдут для первокурсников и тех, кто учится на магистратуре. Для остальных запустят дистанционные занятия.
Сайт ToDay News Ufa написал, что на протяжении первого месяца осени будут следить за ситуацией в городе и примут решение о дальнейшем обучении.