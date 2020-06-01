Глафира Тарханова переживает, что дети много времени проводят за гаджетами

По ее словам, во время режима самоизоляции дети стали еще больше времени проводить за компьютерами и телефонами. Отчасти это происходит и из-за дистанционного образования, так как большинство учебного контента находится в сети.

Артистка отметила, что необходимо ограничивать время нахождения в Сети, однако сейчас это сделать крайне сложно, так как все перешли на онлайн-обучение.

«Сегодня онлайн обучение даже среди летних лагерей, в виде дополнительных занятий, и, мне кажется, что никто сейчас не занимается вопросом, сколько дети проводят времени перед экранами в той или иной семье?» — заявила актриса.

Тарханова считает, что родители не обладают достаточной информации касательно обучения в следующем учебном году.