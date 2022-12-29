Образование 29 декабря 2022, 21:15 Герои спецоперации смогут поступить в вузы по квоте Путин подписал закон о квоте на обучение в университетах героям спецоперации РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о выделении особых квот для героев специальной военной операции. Бойцы смогут воспользоваться ими при поступлении вузы. Документ обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесли в закон «Об образовании в РФ». По нововведению героям России и тем, кого награждали тремя орденами Мужества, выделят квоты в 10% по направлениям. Они смогут поступить в высшие учебные заведения без вступительных испытаний.

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Также по закону квоту в 10% на приоритет при зачислении выделят детям военных, которые получили ранения или контузии в зоне проведения спецоперации. Дети смогут учиться по программе бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств.

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Глава государства 29 декабря подписал указ о приостановке судебных и исполнительных производств, которые возбудили против добровольцев и мобилизованных жителей России. Под исключение попадают дела о выплате алиментов.