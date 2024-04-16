Образование 16 апреля 2024, 13:42 Гендиректор «Лекториума» Сомов призвал перенести проверку знаний у детей в класс из-за ChatGPT

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Гендиректор «Лекториума», методист онлайн-курсов в президентском лицее № 239 Санкт-Петербурга Яков Сомов в беседе с сайтом kp.ru призвал переносить проверку знаний у детей в класс, перед этим собрав у них смартфоны.

Дело в том, что в последнее время все больше школьников прибегают к использованию генератора текстов ChatGPT, чтобы написать эссе или сочинение.

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«Создавать и удерживать более сложную картину мира в голове можно, только сталкиваясь со сложной книгой, сложным произведением, сложным фильмом», — сказал Сомов.

Системе образования стоит подумать над тем, нужно ли вообще сохранять привычные эссе и сочинения в школах, добавил эксперт.