Гаджеты отобрали у ямальских школьников

«Сейчас специальные ящики для сдачи гаджетов есть только в школе № 13. В следующем году все образовательные учреждения Ноябрьска планируют обзавестись приспособлениями для хранения мобильных телефонов, тем самым реализуя рекомендации Роспотребнадзора», — заявили в мэрии.

По информации департамента образования, все учебные учреждения Ямала ознакомились с письмом Роспотребнадзора. Педагоги и родительский совет школы № 13 решили ограничить использование гаджетов учащимися и разработали соответствующий акт. Школьников обязали сдавать гаджеты в специальный ящик перед началом урока. В конце занятия сданную технику можно забрать обратно.

В настоящее время эта школа единственная на Ямале, в которой существуют такие ограничения. Подобную практику порекомендовали всем образовательным учреждениям округа.