  • Гаджеты отобрали у ямальских школьников

    19 ноября 2019, 17:14

    Ольга Ситникова

    На Ямале учеников школы № 13 заставили сдавать свои гаджеты в учебное время. Подобная практика может коснуться и других образовательных учреждений округа, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на администрацию Ноябрьска.

    «Сейчас специальные ящики для сдачи гаджетов есть только в школе № 13. В следующем году все образовательные учреждения Ноябрьска планируют обзавестись приспособлениями для хранения мобильных телефонов, тем самым реализуя рекомендации Роспотребнадзора», — заявили в мэрии.

    По информации департамента образования, все учебные учреждения Ямала ознакомились с письмом Роспотребнадзора. Педагоги и родительский совет школы № 13 решили ограничить использование гаджетов учащимися и разработали соответствующий акт. Школьников обязали сдавать гаджеты в специальный ящик перед началом урока. В конце занятия сданную технику можно забрать обратно.

    В настоящее время эта школа единственная на Ямале, в которой существуют такие ограничения. Подобную практику порекомендовали всем образовательным учреждениям округа.