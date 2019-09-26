Фото двадцатилетней давности стали причиной увольнения педагога

Директор детско-юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске, в котором работала тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволила ее за эротические фотографии из соцсетей, сделанные вместе с мужем двадцать лет назад.

Но педагог не намерена сдаваться и хочет отстоять свои права. Она рассказала 74.RU, что настоящей причиной увольнения является конфликт с директором центра Еленой Севилькаевой. Екатерина называется себя моделью, поэтессой и перформером. В Сети она больше известна как Катя Ганеша. Фото и видеоматериалы, из-за которых ее уволили, были сделаны в 2000 году в рамках культурного проекта «Эксперимент».

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Они были направлены руководством центра в прокуратуру и СК, как пропагандирующие насилие. По решению прокуратуры Екатерина была уволена за аморальность.

«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», — сказала изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Екатерина Конопенко не согласна с такой формулировкой. Она подчеркнула, что этот проект освещался в свое время во всех СМИ города.

«Я говорю директору: „У вас есть заключения экспертов?“ Она отвечает, что нет. Тогда на основании чего вы приняли решение? На основании, пардон, вашего личного ко мне отношения?» — рассказал педагог.

Увольнением дело не закончилось. Конопенко и ее 17-летнюю дочь вызывали в полицию, так как обнаружились снимки маленькой девочки с оружием в руках.

«Установлено, что снимки сделаны более 10 лет назад. Во время фотосессии в отношении несовершеннолетней противоправных деяний не совершалось. Снимки сделаны в рамках художественной фотосессии», — сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Екатерина Конопенко собирается отстаивать свои права в суде.