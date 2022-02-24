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    24 февраля 2022, 15:14

    Форум «Ямал.Corporation» пройдет в Петербурге для ямальских студентов

    Дарья Морозова

    Форум «Ямал.Corporation» пройдет для ямальских студентов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Руководитель форума Максим Древинский рассказал, что организаторами также стали студенты из региона, которые учатся в Петербурге.

    Участники смогут послушать лекции от интересных спикеров и принять участие в мастер-классах.

    «Форум направлен на объединение единомышленников из автономного округа и запуск проекта по созданию ямальского комьюнити», — рассказал Древинский.