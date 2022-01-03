Формат удаленки останется в российских школах навсегда

Практика удаленного обучения учащихся российских школ будет использоваться и далее. Об этом Ura.ru сообщил начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Минпросвещения РФ, победитель конкурса «Учитель года — 2004» Андрей Лукутин.

По его словам, в сфере образования уже привыкли к системе дистанционного обучения за время пандемии коронавируса.

«Уверен, что по крайней мере в 2022 году мы будем использовать дистанционку исключительно для тех ребят, которые по своим физическим данным не могут посещать школу или заболели», — заявил Лукутин.

Он добавил, что конференции могут проходить также в формате онлайн.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что российские школьники после новогодних праздников вернутся на очный формат обучения.

По его словам, дистанционный формат возможен только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемической ситуацией.