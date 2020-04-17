    17 апреля 2020, 14:03

    Финал Всероссийской олимпиады школьников отменили. Всех участников объявили призерами

    Александра Ломейко

    Лучшие школьные умы России не смогут выяснить, кто из них усвоил больше всех знаний. Финал Всероссийской олимпиады школьников не состоится — его отменили из-за коронавируса.
    Финал Всероссийской олимпиады школьников отменили. Всех участников объявили призерами

    Тем не менее всех 11-классников, которые дошли до финала, автоматически признали призерами. Такое решение приняли в Минпросвещения РФ, уточнил «Интерфакс».

    Дипломы выдадут всем участникам региональных этапов, которые в 2020 году выпускаются из школы и набрали проходной балл для участия в заключительном раунде олимпиаде.

    «Все признаются призерами олимпиады», — подчеркнул глава министерства Сергей Кравцов.

    В 2021 году право участвовать сразу же в заключительном этапе получат школьники, которые набрали проходной балл, но не являются выпускниками. Им необязательно будет соревноваться со своими сверстниками на школьном, муниципальном и региональном этапах.

    Российских школьников перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. За компьютером они проводят по несколько часов из-за уроков, хотя непрерывно использовать технику детям можно по 20-35 минут.