Финал Всероссийской олимпиады школьников отменили. Всех участников объявили призерами

Лучшие школьные умы России не смогут выяснить, кто из них усвоил больше всех знаний. Финал Всероссийской олимпиады школьников не состоится — его отменили из-за коронавируса.

Тем не менее всех 11-классников, которые дошли до финала, автоматически признали призерами. Такое решение приняли в Минпросвещения РФ, уточнил «Интерфакс».

Дипломы выдадут всем участникам региональных этапов, которые в 2020 году выпускаются из школы и набрали проходной балл для участия в заключительном раунде олимпиаде.

«Все признаются призерами олимпиады», — подчеркнул глава министерства Сергей Кравцов.

В 2021 году право участвовать сразу же в заключительном этапе получат школьники, которые набрали проходной балл, но не являются выпускниками. Им необязательно будет соревноваться со своими сверстниками на школьном, муниципальном и региональном этапах.

Российских школьников перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. За компьютером они проводят по несколько часов из-за уроков, хотя непрерывно использовать технику детям можно по 20-35 минут.