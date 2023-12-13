Образование 13 декабря 2023, 17:21 Филолог Усачева рассказала о тульском книжном клубе для подростков

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В Туле осенью открылся книжный клуб для подростков от 15 до 18 лет «Нужные вещи». О его работе «Тульской службе новостей» рассказала одна из создательниц модератор-филолог Евгения Усачева.

Она рассказала, что книги отбираются для обсуждения не по степени признания в мировом литературном сообществе, а с точки зрения их важности и интереса для подростка. Это позволяет привлечь больше тинейджеров и позволить им обсуждать произведения, написанные на их языке.

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«Мы уже изучили Фредерика Бакмана „Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения“, Нила Геймана „История с кладбищем“, Джоан Роулинг „Гарри Поттер и философский камень“. Каждое из произведений раскрыло определенную сторону жизни — семейность, широкое мышление, борьбу со страхами», — рассказала Евгения Усачева.

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