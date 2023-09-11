Образование 11 сентября 2023, 13:38 Фестиваль профессиональной реализации пройдет в «Технограде» в Москве Фурсин: в Москве пройдет фестиваль профориентации в «Технограде» на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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Фестиваль профессиональной реализации пройдет 16 сентября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На мероприятие пригласили школьников от 12 лет, студентов колледжей и вузов, а также их родителей для обсуждения профориентации и будущей карьеры. Оно пройдет с 11:00 до 18:30 в павильоне «Арт. Техноград», а сбор гостей начнется в 10:30. Участие будет бесплатным, но понадобится предварительная регистрация.

Около 30 экспертов будут работать на площадке, чтобы помочь юным москвичам раскрыть свой потенциал, научат ориентироваться в мире профессий и выбирать направления обучения в соответствии со своими склонностями и желаниями. Алексей Фурсин

На фестивале пройдут мастер-классы, профориентационные и психологические игры. Также организаторы запланировали показ профориентационного фильма, тесты и консультации. В конце мероприятия пройдет розыгрыш призов.

В рамках интерактивного мастер-класса «Успешный выбор в мире профессий будущего» участники узнают о профориентации, возможностях получения образования и выборе профессии. Они также познакомятся с разработчиками киберпротезов и нейроинтерфейсов, компьютерными лингвистами и космогеологами. В конце встречи каждый участник получит чек-лист с шагами по выбору профессионального направления.

Также состоятся мастер-классы под названиями «Выбор профессии в XXI веке», «Осознанная карьера» и лекция «Метанавыки в карьере и жизни». Они помогут участникам проанализировать свою осознанность, эмоциональный интеллект и преодолеть ограничивающие убеждения.

Ранее школьников Подмосковья пригласили на онлайн-уроки по профориентации.