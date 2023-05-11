Образование 11 мая 2023, 19:26 Фейк: школу в Башкирии закрыли на карантин из-за кори

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В соцсетях и СМИ появились фейки о том, что одну из школ в Башкирии закрыли на карантин из-за случаев кори. «360» выяснил подробности.

Фейк

Школу в башкирском городе Кумертау с 4 мая закрыли на карантин из-за регистрации случаев кори, заявили авторы одного из Telegram-каналов со ссылкой на «Башинформ». Учащихся перевели на дистанционный режим.

Правда

Региональный Роспотребнадзор опроверг эти сообщения. На дистанционное обучение перевели детей, у которых нет данных о вакцинации.

До 19 мая с такими учениками будут заниматься дома. В целом школа работает по штатному расписанию.

«Риск распространения инфекции минимальный. Ситуация спокойная. За всеми контактными лицами ведется меднаблюдение», — подчеркнула представитель ведомства Регина Акмалова.

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