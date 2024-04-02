Образование 02 апреля 2024, 13:16 Фейк: российские выпускники не будут сдавать ЕГЭ в 2024 году Информация об отмене ЕГЭ в 2024 году оказалась фейком скриншот с БТВ

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В Сети распространилась информация о том, что российским 11-классникам в 2024 году не придется сдавать ЕГЭ. Данные проверил «360».

Фейк

Появился ролик, в котором телеведущая в эфире новостного выпуска заявляет о том, что экзамены якобы отменили для всех школьников с пятого по 11-й классы включительно, а, значит, ЕГЭ тоже отменят. Выпускникам выставят итоговые оценки по результатам успеваемости за год.

Правда

Как оказалось, видео выпустило телевидение города Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике — БТВ. Сюжет не имеет отношения не только к России, но и к 2024 году — выпуск новостей относится к весне 2020-го, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

В России ЕГЭ пройдет по плану: в соответствии с приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, досрочный период сдачи экзаменов продлится с 22 марта по 22 апреля, основной период начнется 23 мая и продолжится до 1 июля. В качестве дополнительного периода выделили дни с 4 по 23 сентября, сообщил «Коммерсант».

Известно и расписание ОГЭ: досрочный период — с 23 апреля по 21 мая, основной — с 24 мая по 2 июня, дополнительный — с 3 по 24 сентября. Расписание ранее приводила Lenta.ru.

Таким образом, данные об отмене выпускных экзаменов в России в 2024 году — фейк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.