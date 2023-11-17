Образование 17 ноября 2023, 13:05 Фейк: новые учебники преподносят историю России сквозь призму пропаганды Мединский отверг критику новых учебников по истории России Bulkin Sergey/news.ru

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В Сети распространились сведения о том, что в новом учебнике по истории России якобы есть пропаганда, а также нарушается методика преподавания. «360» разобрался, так ли это.

Фейк

Пост с критикой нового учебника появился в Telegram-канале Brief. Авторы канала заявили, что, рассказывая школьникам об СВО, составители пособия нарушили методику преподавания истории, поскольку спецоперация еще не закончилась. Помимо этого, детям якобы собираются преподавать историю через призму пропаганды.

Правда

На эти выпады ответил один из составителей учебника, помощник президента Владимир Мединский. В ответ на запрос РБК он напомнил, что методология преподавания истории не менялась с 1930-х годов, когда по академическому стандарту новейшую историю начали описывать «до последнего момента».

При утверждении Историко-культурного стандарта в 2016 году Мединский предлагал оставить в школьном учебнике материалы только до 2000 года, а остальное преподавать в рамках других предметов, например обществознания, однако академическое сообщество настояло на сохранении прежней модели.

Владимир Мединский подчеркнул, что государственная историческая политика имела место всегда: «Повесть временных лет» написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а «История Государства Российского» Карамзина — сквозь призму ценностей династии Романовых. При этом новый учебник, в отличие от предыдущих линеек, прошел многоуровневую фактологическую экспертизу. Ученые Академии наук, уполномоченные Министерством просвещения организации, профильные рецензенты ознакомились с пособием и внесли несколько сотен замечаний, дополнений и уточнений.

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