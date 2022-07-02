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    02 июля 2022, 08:07

    Федеральный центр по оценке автошкол предложили создать в России

    Минпросвещения предложило создать в России федеральный центр по оценке услуг автошкол

    Анна Усачева

    В России предложили создать федеральный центр по оценке качества подготовки водителей в автошколах. С такой инициативой выступило Минпросвещения. Об этом сообщил замглавы ведомства Денис Грибов. Его слова процитировал ТАСС.

    Федеральный центр по оценке автошкол предложили создать в России

    Он заявил, что Минпросвещения работает над улучшением качества подготовки водителей.

    «Предлагаю объединить наши усилия, ГИБДД и Рособрнадзора, и создать совместный федеральный ресурсный центр по оценке качества работы автошкол. Он даст реальные механизмы мониторинга», — предложил Грибов.

    По его словам, внедрение системы оценки работы автошкол позволит выявлять и наказывать образовательные центры с неправильным подходом к обучению. В качестве крайних штрафных мер он указал лишение лицензии и аккредитации.

    Другой задачей такого центра может стать распространение лучших образовательных практик. По словам Грибова, только в прошлом году совместными усилиями Минпросвещения и ГИБДД были доработаны десятки обучающих программ.

    «Минпросвещения и ГИБДД стремятся обеспечивать качественную подготовку кандидатов в водители транспортных средств. С этой целью в 2021 году были переработаны 49 программ профессионального обучения водителей транспортных средств и разработано девять новых», — поделился он.