Федеральный центр по оценке автошкол предложили создать в России
Минпросвещения предложило создать в России федеральный центр по оценке услуг автошкол
В России предложили создать федеральный центр по оценке качества подготовки водителей в автошколах. С такой инициативой выступило Минпросвещения. Об этом сообщил замглавы ведомства Денис Грибов. Его слова процитировал ТАСС.
Он заявил, что Минпросвещения работает над улучшением качества подготовки водителей.
«Предлагаю объединить наши усилия, ГИБДД и Рособрнадзора, и создать совместный федеральный ресурсный центр по оценке качества работы автошкол. Он даст реальные механизмы мониторинга», — предложил Грибов.
По его словам, внедрение системы оценки работы автошкол позволит выявлять и наказывать образовательные центры с неправильным подходом к обучению. В качестве крайних штрафных мер он указал лишение лицензии и аккредитации.
Другой задачей такого центра может стать распространение лучших образовательных практик. По словам Грибова, только в прошлом году совместными усилиями Минпросвещения и ГИБДД были доработаны десятки обучающих программ.
«Минпросвещения и ГИБДД стремятся обеспечивать качественную подготовку кандидатов в водители транспортных средств. С этой целью в 2021 году были переработаны 49 программ профессионального обучения водителей транспортных средств и разработано девять новых», — поделился он.