Федеральный центр по оценке автошкол предложили создать в России

В России предложили создать федеральный центр по оценке качества подготовки водителей в автошколах. С такой инициативой выступило Минпросвещения. Об этом сообщил замглавы ведомства Денис Грибов. Его слова процитировал ТАСС.

Он заявил, что Минпросвещения работает над улучшением качества подготовки водителей.

«Предлагаю объединить наши усилия, ГИБДД и Рособрнадзора, и создать совместный федеральный ресурсный центр по оценке качества работы автошкол. Он даст реальные механизмы мониторинга», — предложил Грибов.

По его словам, внедрение системы оценки работы автошкол позволит выявлять и наказывать образовательные центры с неправильным подходом к обучению. В качестве крайних штрафных мер он указал лишение лицензии и аккредитации.

Другой задачей такого центра может стать распространение лучших образовательных практик. По словам Грибова, только в прошлом году совместными усилиями Минпросвещения и ГИБДД были доработаны десятки обучающих программ.

«Минпросвещения и ГИБДД стремятся обеспечивать качественную подготовку кандидатов в водители транспортных средств. С этой целью в 2021 году были переработаны 49 программ профессионального обучения водителей транспортных средств и разработано девять новых», — поделился он.