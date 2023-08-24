Образование 24 августа 2023, 10:36 Федеральный центр беспилотной авиации выпустит к 2028 году до 10 тысяч специалистов Овчинский: индустриальный парк «Руднево» стал базой Федерального центра БАС Департамент инвестиционной и промышленной политики

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Индустриальный парк «Руднево» стал базовой площадкой для Федерального центра беспилотных авиационных систем. К 2028 году он обучит до 10 тысяч операторов, технических и других специалистов, объявил на Московском урбанистическом форуме — 2023 руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«На базе ФЦ БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников», — сказал он.

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Центр запланировал выпустить к концу 2027 года до 10 тысяч человек. Из них до 350 специалистов в год сможет обучать высокотехнологичный колледж беспилотной авиации — филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова.

Департамент инвестиционной и промышленной политики

Также в «Руднево» запустят центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана. Благодаря его возможностям на востоке Москвы организуют опережающую подготовку специалистов для создания перспективных образцов беспилотных систем.

В целом, по словам Владислава Овчинского, в столице создадут научно-производственную экосистему отрасли беспилотной авиации с полным циклом работ, от проектирования до испытаний и серийного выпуска техники.

Индустриальный парк «Руднево» стал частью особой экономической зоны «Технополис Москва». На площади 120 тысяч квадратных метров спроектировали 18 производственных корпусов. Резидентам предоставят налоговые льготы и условия специальной таможенной зоны.