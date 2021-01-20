Федеральное училище циркового искусства предложили открыть в Пензе

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил об идее открыть училище циркового искусства в административном центре региона.

По словам Ягова, такое предложение поступило от представителя «Росгосцирка», информирует ИА «Пенза-пресс».

«Предложил подумать над тем, чтобы не только открыть с 1 сентября 2021 года цирковое отделение в Пензенском колледже искусств, а создать в Пензе федеральное государственное училище циркового и эстрадного искусства», — уточнил Ягов.

Инициатива предполагает, что в этом учреждении смогут учиться дети со всей страны.