Фальков высказался о ситуации со студентами-иностранцами

По словам главы ведомства, сложности возникают со студентами из закрытых стран. Поскольку они не смогут приехать в связи со сложившейся ситуацией, то для них занятия будут организованы дистанционно.

«Но параллельно с этим уже обсуждается вопрос, вносятся изменения в соответствующий нормативно-правовой акт правительства, в части допуска иностранных студентов на обучение в российские вузы», — добавил министр.