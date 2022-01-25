Фальков поздравил учащихся с Днем студента

День студента отмечается в России 25 января. Студентов поздравили с праздником зампред правительства Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, написал «ФедералПресс».

«Сейчас в российских университетах высшее образование получают свыше четырех миллионов человек, из них более 324 тысяч приехали из-за рубежа», — рассказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что правительству важно улучшать условия для студентов и готовить хороших специалистов, поэтому учебная программа корректируе5тся и развивается, а талантливым студентам оказывается поддержка.

По словам Валерия Фалькова, в российских вузах ежегодно увеличивают количество бюджетных мест. В этом году в вузах добавили более 11,5 тысячи бесплатных мест.

«Сегодняшние студенты — это те специалисты, от которых завтра будет зависеть будущее нашей страны, именно им предстоит развивать Россию и вести страну вперед», — сказал министр.