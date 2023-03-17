Образование 17 марта 2023, 08:46 Фальков анонсировал новый формат магистратуры в российских вузах Глава Минобрнауки Фальков: в новой системе вузы запустят магистратуру с работодателями РИА «Новости»

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Концепцию новой системы высшего образования в России подготовят к лету. По ней вузы смогут запускать программы магистратуры совместно с потенциальными работодателями студентов, сообщил ТАСС министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Наша задача — дать возможность, чтобы работодатели совместно с университетами могли запускать такие программы, сегодня такой возможности в принципе нет», — сказал он.

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По словам министра, программу начнут разрабатывать сами вузы, но с активным участием предприятий и отраслевых объединений из реального сектора экономики.

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Пока новую систему отечественного высшего образования обсуждают, конкретные предложения внесут к лету 2023 года, сказал Валерий Фальков. Вернуть специалитет поручил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Студенты смогут получить профессию за четыре-шесть лет, а в случае необходимости — поступить в магистратуру или ординатуру. Выход из Болонской системы Валерий Фальков анонсировал летом 2022 года.