Факультет безопасности жизнедеятельности МГОУ пригласил студентов в магистратуру

В МГОУ приглашают абитуриентов в магистратуру на программу подготовки «Педагогические технологии в современном образовании в области безопасности жизнедеятельности». Обучение будет проходить на факультете безопасности жизнедеятельности.

За два года обучения в магистратуре студенты смогут сформировать универсальные, общепрофессиональные и специальные профессиональные компетенции. Преподаватели расскажут о новых образовательных технологиях, о том, как сделать обучение школьников, студентов колледжей и вузов современным, информативным и полезным.

Во время обучения предусмотрена практика в школах. После получения диплома выпускники смогут пойти работать в школы, лицеи, гимназии, училища, колледжи. Студенты, которые захотят остаться в стенах вуза, смогут устроиться на кафедру факультета как ассистенты. Также выпускники смогут стать педагогами в учреждениях дополнительного образования.

Документы на поступление будут принимать до 24 сентября. Их нужно принести в приемную комиссию по адресу: улица Радио, дом 10а, строение 1. Также их можно отправить с помощью электронной образовательной системы МГОУ. Абитуриенты должны пройти внутренние испытания. На сайте МГОУ 1 октября опубликуют конкурсные списки поступающих, а подать согласие на зачисление необходимо до 18:00 6 октября.

Обучение начнется 11 октября в корпусе в Мытищах по адресу: улица Новая, дом 30. Дополнительную информацию о вступительных испытаниях и обучении в магистратуре факультета безопасности жизнедеятельности можно найти на сайте вуза в разделе «Абитуриенту» — «Прием в магистратуру».