Элементы военной подготовки введут на уроках ОБЖ в российских школах | 360°

Образование 29 октября 2022, 01:27 Элементы военной подготовки введут на уроках ОБЖ в российских школах Проект ФООП: элементы военной подготовки введут на уроках ОБЖ в российских школах РИА "Новости"

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Учеников 10 и 11 классов решили обучать элементам начальной военной подготовки. Их будут преподавать на уроках ОБЖ, сказано в проекте федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования. Документ опубликовало Минпросвещения.

Согласно проекту, старшеклассников ждет обучение строевой подготовке и воинскому приветствию. Также ученикам расскажут об оружии пехотинца и научат правилам обращения с ним.

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«Модуль № 9. <…> Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5», — перечислили авторы документа.

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Еще на уроках ОБЖ планируют изучать средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Подросткам хотят показать, как выносить раненых с поля боя и организовать убежища для личного состава.

В середине октября сенатор Елена Шумилова предложила ввести в школах уроки начальной медицинской подготовки для старшеклассников. Она подчеркнула, что ученики должны владеть не только теорией, но и меть практические навыки.