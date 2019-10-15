Элементы йоги на уроках физической культуры

Сегодня модно быть здоровым, в хорошей физической форме. Новые направления в фитнесе, духовные практики потихоньку входят в нашу жизнь. Вот и подмосковная школа не отстает! На уроках физкультуры дети занимаются йогой, меньше болеют и бегут с радостью на занятия.

Учитель физической культуры Райсеменовской школы в Серпухове Сергей Ионов рассказал в программе «Час учителя» на «360» о пользе мудр (определенное расположение пальцев рук). Например, это профилактика простудных заболеваний, расслабление перед экзаменами. На своих уроках он рассказывает ученикам, какие мудры в каких жизненных ситуациях подходят. В итоге их использовать могут не только дети, но и родители, учителя. Школьники обучаются, и потом уже практикуются дома, или на переменах. Инициативу Ионова в свое время поддержал директор.